Kaz Dağları'nda Kar Spor İda Ultra Koşusu 2025'te Gerçekleşecek

TÜRKİYE'NİN önemli doğa sporları organizasyonlarından Kar Spor İda Ultra, bu yıl da Kaz Dağları'nda koşucuları ağırlayacak. Doğayla iç içe rotaları, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve farklı zorluk derecelerine sahip parkurlarıyla dikkat çeken Kar Spor İda Ultra, 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde koşulacak.

Mitolojik kaynaklarda "İda Dağı" olarak anılan Kaz Dağları, antik dönemlerden bu yana pek çok efsaneye konu oldu. Katılımcılar, bölgenin doğal güzellikleriyle birlikte tarihi köylerden, şelalelerden ve ormanlık patikalardan geçen parkurlarda koşacak. Kar Spor İda Ultra, Aeneas Kültür Yolu'nun Milli Park sınırları içinden özel izinle geçen bölümlerini de kapsayarak koşuculara eşsiz bir tarih ve doğa deneyimi sunacak. Ayrıca organizasyon, bölgedeki zeytin hasadı dönemine denk gelmesiyle Kaz Dağları'nın tarımsal ve kültürel dokusuna da tanıklık etme fırsatı verecek.

Rossist Event tarafından Türkiye'nin kış sporlarındaki dev markası Kar Spor isim sponsorluğunda düzenlenen yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Çanakkale Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Kaymakamlığı, Ayvacık Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İDA S.A.R (Edremit Arama Kurtarma Derneği) desteklerinde, Edremit Belediyesi ana sponsorluğunda, Hattuşa Vacation Thermal Club konaklama sponsorluğunda, Züber, Nuh'un Ankara Makarnası, Eker sponsorluğunda, 2AS, Salewa, Edremit Ticaret Odası co-sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Yarışın sosyal sorumluluk partneri ise Adım Adım olacak.

5 PARKURDA KIYASIYA MÜCADELE

Kar Spor İda Ultra, katılımcılarına 8,5K, 15K, 36K, 66K ve 110K'lık 5 farklı parkurda kıyasıya mücadele imkanı sunacak. Çanakkale'den başlayarak Balıkesir'de son bulacak parkurlarıyla iki ilde koşulan tek yarış olma özelliğini elinde bulunduran organizasyonda sporcular, Kaz Dağları'nın sarp yamaçları, zeytinlikleri ve antik rotaları arasında hem dayanıklılıklarını sınayacak hem de doğayla buluşma fırsatı yakalayacak.

110K'lık (İda Ultra) parkur, 3 bin 625 metrenin üzerinde irtifa kazanımıyla dikkatleri çekiyor. 29 Kasım Cumartesi günü saat 07.00'de Yeşilyurt Meydan'dan başlayacak yarış sırasıyla; Adatepe, Narlı, Doyran, Altınoluk, Kaz Dağları Milli Parklar, Dedepınar, Kavlaklar, Çamlıbel, Kavurmacılar, Beyoba, Mehmetalan, Zeytinli, Kızılkeçili'den geçerek Güre'de sona erecek.

66K'lık (İda Half Ultra) parkur, 2 bin 670 metrenin üzerinde irtifa kazanımıyla farklı güzergahlardan geçecek. Patika, orman ve 5 kilometrelik asfalttan geçecek sporcular, 29 Kasım Cumartesi günü Yeşilyurt'tan 07.00'de start alacaklar. Sırasıyla; Adatepe, Narlı, Doyran, Altınoluk, Dedepınar, Kavlaklar, Çamlıbel'den geçecek sporcular Güre'de finişi görecekler.

36K'lık (Run Zeus) parkur, bin 475 metrenin üzerinde irtifaya sahip. 29 Kasım Cumartesi günü saat 09.00'da Yeşilyurt Meydan'dan başlayacak yarış, Adatepe, Narlı, Doyran'ın ardından Altınoluk'ta sona erecek.

15K'lık (Köy Koşusu) parkur 640 metrenin üzerinde irtifaya sahip. 29 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de Yeşilyurt Meydan'dan start alacak yarış, Adatepe'de son bulacak.

8,5K'lık parkur ise 200 metrenin üzerinde bir irtifaya sahip olarak koşulacak. 30 Kasım Pazar günü saat 09.00'da Hattuşa Vacation Thermal Club Hotel'den başlayacak yarış Çamlıbel'den geçerek Güre'de tamamlanacak.

YERLİ VE YABANCI SPORCULAR KAZ DAĞLARI'NDA BULUŞACAK

Kar Spor İda Ultra, her sene olduğu gibi bu sene de yerli ve yabancı birçok sporcuya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yalnızca bir spor etkinliği olmasının yanı sıra sürdürülebilirlik ve çevre bilincine dikkat çekilen organizasyonda sporcular, oksijen bakımından dünyanın en zengin ikinci bölgesi olarak kabul edilen Kaz Dağları'nda, efsanelerle iç içe bir parkurda mücadele verecek.

KÜLTÜREL ZENGİNLİK VE EFSANELERİN ROTASI

Kaz Dağları, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, mitolojik geçmişiyle de Anadolu'nun en özel bölgelerinden biri. Homeros'un İlyada Destanı'nda adı geçen İda Dağı, tanrıların Troya Savaşı'nı izlediği yer olarak biliniyor.

Bu yıl Kar Spor İda Ultra'nın parkurları, Aeneas Kültür Yolu üzerinde yer alan köylerden ve antik rotalardan geçerek koşuculara bir "mitoloji yolculuğu" yaşatacak.

Zeytin ağaçları arasında, antik çağlardan günümüze uzanan efsanelerin izinde koşulacak yarış; bölgenin doğal, tarihi ve tarımsal zenginliğini bir arada hissettiren nadir etkinliklerden biri olacak.