Kayserisporlu taraftarlar Türkiye Kupası finalini kent meydanlarında izliyor - Haberler

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Kayserisporlu taraftarlar Türkiye Kupası finalini kent meydanlarında izliyor

AA - Ergün Haktanıyan - Spor
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Kayseri'de taraftarlar, İstanbul'da Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçını kent meydanlarında kurulan dev ekranlarda takip ediyor.

Kayseri'de taraftarlar, İstanbul'da Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçını kent meydanlarında kurulan dev ekranlarda takip ediyor.

-Kayserisporlu taraftarlar kent meydanını doldurdu

Yukatel Kayserispor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası finalini Cumhuriyet Meydanı'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesince kurulan dev ekrandan takip etti.

Kent meydanında maçı takip eden binlerce taraftar, meşaleler yakarak takımlarına destekte bulundu.

AA / Ergün Haktanıyan - Spor

Türkiye Kupası, Kayserispor, İstanbul, Kayseri, Spor, Haberler

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