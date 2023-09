Kayserisporlu oyuncular futsal turnuvasının başlama vuruşunu yaptı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserisporlu oyuncular Yaw Ackah, Anthony Uzodimma ve Yiğit Emre Çeltik, Kayseri'de düzenlenen futsal turnuvasının başlama vuruşunu yaptı.

" Mimar Sinan'ın Torunları Mimar Sinan'ın İzinde Projesi" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve dezavantajlı çocukların topluma kazandırılması amaçlanan futsal turnuvası törenle başladı.

Melikgazi Belediyesi Danişmentgazi Sosyal Tesisleri'ndeki törene katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte ciddi bir spor altyapısı olduğunu söyledi.

Bu altyapının oluşturulmasında hem belediyelerin hem de kamu kurumlarının emeği bulunduğunu vurgulayan Çiçek, "Buradaki her il müdürlüğü, her oda ve her dernek bir spor okulu yapıyor. Kayseri, ilerleyen süreçte daha çok milli sporcu çıkaracaktır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'de çocukların ve gençlerin her branşta kendini geliştirme imkanı bulduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Mondihome Kayserisporlu oyuncular Yaw Ackah, Anthony Uzodimma ve Yiğit Emre Çeltik'in başlama vuruşunu yaptığı turnuva start aldı.

Kentte 15 takımda 130 öğrencinin katıldığı turnuva, 2023-2024 eğitim öğretim yılı boyunca sürecek.