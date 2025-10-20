Kayserisporlu German Onugkha, Samsunspor Maçında İlk Golünü Attı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Rus oyuncusu German Onugkha, Samsunspor ile oynanan maçta 83. dakikada kafa golüyle ligdeki ilk golünü kaydetti. Ancak Kayserispor, maçı 3-1 kaybederek haftayı puansız kapattı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Rus oyuncusu German Onugkha, Samsunspor maçında bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.
Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor evinde dün Samsunspor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Samsunspor'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar haftayı puansız kapattı. Karadeniz ekibi Samsunspor maçına yedek olarak başlayan ve 60. dakikada Tuci'nin yerine oyuna giren German Onugkha, karşılaşmanın 83. dakikasında attığı kafa golü ile skoru 3-1'e getirdi.
Kayserispor forması ile ilk golünü kaydeden German Onugkha maç sonu büyük üzüntü yaşadı. - KAYSERİ
