Kayserisporlu futbolcular Samsunspor galibiyetini değerlendirdi
Kayserisporlu futbolcular, Samsunspor galibiyetini değerlendirirken Uzodimma, Bayazit ve Kolovetsios konuştu. Galatasaray ve Molde maçlarına dair detaylar da verildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan haberler ile birlikte birinci lig ve yat yarışlarına dair bilgiler de yer alıyor.
Kayserisporlu futbolcular, Samsunspor galibiyetini değerlendirdi
Uzodimma: İlk golümü Kayserispor taraftarının önünde atmak beni çok mutlu etti
Bilal Bayazit: İnşallah ligimizde daha çok Türk kaleci görürüz
Dimitrios Kolovetsios: Biz çok iyi bir şekilde savaşmaya devam ediyoruz
GALATASARAY - MOLDE MAÇINA DOĞRU
17.00 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcusu açıklamalarda bulunacak.
18.30 Molde Teknik Direktörü Erling Moe ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.
19.00 Norveç ekibi, Galatasaray maçının son çalışmasını gerçekleştirecek.
20.00 Sarı-kırmızılı ekip, Molde maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
FENERBAHÇE
16.30 Brezilyalı futbolcu Fred, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
18.00 Sarı-lacivertli ekipte Twente maçının hazırlıkları devam edecek.
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPOR
11.00 Hayatını kaybeden Trabzonspor'un Kurucu Başkanı ve eski Asbaşkanı Nizamettin Algan için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde anma töreni düzenlenecek. Algan, törenin ardından İskenderpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
BİRİNCİ LİG
21.00 Giresunspor - Bandırmaspor
YAT YARIŞLARI
19.00 - 22.00 Zafer Bayramı İstanbul Boğazı Yat Yarışı İstmarin Kupası'nın basın toplantısı Deniz Müzesi'nde düzenlenecek.