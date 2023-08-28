Kayserisporlu futbolcular Samsunspor galibiyetini değerlendirdi

Kayserisporlu futbolcular, Samsunspor galibiyetini değerlendirirken Uzodimma, Bayazit ve Kolovetsios konuştu. Galatasaray ve Molde maçlarına dair detaylar da verildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan haberler ile birlikte birinci lig ve yat yarışlarına dair bilgiler de yer alıyor.