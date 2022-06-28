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Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Demirören Haber Ajansı - İlyas Kaplan - Spor
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Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

2022–2023 sezonu öncesi hazırlıklara başlayan Yukatel Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

2022–2023 sezonu öncesi hazırlıklara başlayan Yukatel Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Aralarında Mustafa Pektemek, Cenk Gönen, Hayrullah Erkip, EthemBalcı, Emin Can Uysal'ın da bulunduğu Kayserisporlu futbolcular, Acıbadem Kayseri Hastanesi'ne geldi. Futbolcuların burada kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri yapılarak kan değerlerine bakıldı.


Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor

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