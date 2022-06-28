Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti 2022–2023 sezonu öncesi hazırlıklara başlayan Yukatel Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti. 2022–2023 sezonu öncesi hazırlıklara başlayan Yukatel Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Aralarında Mustafa Pektemek, Cenk Gönen, Hayrullah Erkip, EthemBalcı, Emin Can Uysal'ın da bulunduğu Kayserisporlu futbolcular, Acıbadem Kayseri Hastanesi'ne geldi. Futbolcuların burada kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri yapılarak kan değerlerine bakıldı. Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Kayserispor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.