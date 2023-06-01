Kayserisporlu futbolcular öğrencilerle söyleşide buluştu

Yukatel Kayserisporlu futbolcular Dimitrios Kolovetsios ve Ali Karimi, ortaokul öğrencileriyle söyleşide buluştu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kayserispor arasında yapılan protokol çerçevesinde, Sema Yazar Ortaokulu'nda söyleşi gerçekleştirildi.

Yukatel Kayserisporlu futbolcular Dimitrios Kolovetsios ve Ali Karimi, ortaokul öğrencileriyle söyleşide buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kayserispor arasında yapılan protokol çerçevesinde, Sema Yazar Ortaokulu'nda söyleşi gerçekleştirildi.

Burada konuşan Yunan stoper Kolovetsios, öğrencilerin hafta sonu sınava gireceklerini ve onlara destek vermek için söyleşiye geldiklerini söyledi.

Sınavların öğrenciler için dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kolovetsios, "Sınavda öğrencilerimize başarılar diliyorum. Onlardan her şartta Kayserispor'a destek vermelerini istiyorum." dedi.

İranlı orta saha oyuncusu Ali Karimi de öğrencilerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirterek, "Biz sizinleyiz siz de bizimle olun." ifadelerini kullandı.

Kulüp menajeri Yunus Akbulut ise söyleşiye katılan öğrencilere ilk iç saha maçı için bilet hediye edeceklerini kaydetti.

Kolovetsios ve Karimi, söyleşi sonunda öğrencilerin atkı ve formalarını imzaladı.

Söyleşiye, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de katıldı.