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Kayserisporlu Futbolcular Öğrencilerle Buluştu

Kayserisporlu Futbolcular Öğrencilerle Buluştu

Spor Haberleri

Kayserisporlu futbolcular Dimitrios Kolovetsios ve Ali Karimi, Sema Yazar Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilerle söyleşi yapan futbolcular, LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi.

KAYSERİSPORLU futbolcular Dimitrios Kolovetsios ve Ali Karimi, Sema Yazar Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Sema Yazar Ortaokulu'nda yapılan programa Kayseri Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kayserispor Takım Menajeri Yunus Akbulut ile futbolcular Dimitrios Kolovetsios ve Ali Karimi katıldı. Etkinlikte söz alan Kayserispor Takım Menajeri Yunus Akbulut, "Kayserispor olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol gereği şehrimizin farklı yerlerindeki okullarımızı ziyarete devam ediyoruz. Hafta sonu yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi sizlere moral amaçlı gelmek istedik" diye konuştu.Dimitrios Kolovetsios ve Ali Karimi öğrencilere Türkçe merhaba dedikten sonra hafta sonu yapılacak olan sınavda başarı dilediler. Öğrencilerden gelen soru üzerine Ali Karimi Kayseri yemeklerinden en çok mantıyı sevdiğini belirtirken, Kolovetsios mantı ve pastırma yanıtını verdi. Söyleşi futbolcuların öğrencilere üçlük çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor

Kayserispor Kayseri LGS Spor Haberler

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