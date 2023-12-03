Kayserisporlu Futbolcular Havalimanında Coşkuyla Karşılandı

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Kayserisporlu futbolcular, havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

SPOR SPOR Kayserispor kafilesi tezahüratlarla karşılandı

Samed Aydın SUN ' İlyas KAPLANKAYSERİ,(DHA) ' Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Kayserisporlu futbolcular havalimanında tezahüratlarla karşılandı.

Kayserispor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar müsabakayı Bahoken'in 88'inci dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Trabzon deplasmanından 3 puanla ayrılan ve Kayseri'ye dönen futbolcuları havalimanında taraftarlar coşkuyla karşıladı. Sarı-kırmızılı takımın futbolcuları ve teknik direktörü Recep Uçar taraftarın tezahüratlarına eşlik etti. Taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektiren Kayserispor kafilesi daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle kulüp tesislerine hareket etti. (DHA)