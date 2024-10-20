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Kayserisporlu Aylton Boa Morte İkinci Golünü Attı

Kayserisporlu Aylton Boa Morte İkinci Golünü Attı
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Kayserispor, Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada 2-2 berabere kaldı. Portekizli futbolcu Aylton Boa Morte, maçın 24. dakikasında attığı gol ile takımına beraberliği sağladı. Geride kalan 9 hafta sonunda 8 maçta forma giyen Boa Morte, 2 gol kaydetti.

Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Aylton Boa Morte ligde ikinci golünü kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Ligde geride kalan 9. hafta sonunda 5 puana ulaşan sarı kırmızılı takımda Boa Morte, Trabzonspor maçının ardından gol sevinci yaşadı. Dün oynanan Gaziantep FK maçında sahaya 11'de çıkan ve 77 dakika sahada kalan Aylton Boa Morte, karşılaşmanın 24. dakikasında Miguel Cardoso'nun asistinde topu ağlara gönderdi ve takımına beraberliği getiren isim oldu. Aylton Boa Morte attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Boa Morte geride kalan 9. hafta sonunda 8 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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