Kayserispor Türkiye Kupası'na odaklandı - Haberler

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, 26 Mayıs'ta İstanbul'da Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanmak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 12 ilde gençlere yönelik düzenlenen ve 6'ncısı Kayseri Organize Sanayi Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"ndeki söyleşiye, Gözbaşı ile futbolcular İlhan Parlak ve Emre Demir katıldı.

Gözbaşı, öğrencilik yıllarından itibaren çalışmaya başladığını, 2001 yılındaki ekonomik krizden sonra çalıştığı işten ayrılıp kendi işini kurduğunu, Kayseri'de üretilen ürünleri Afrika ülkelerine pazarlamaya başladığını anlattı.

Kayserispor Kulübünün başına geçtiği dönemdeki tabloyu hatırlatan Gözbaşı, şöyle konuştu:

"Dışarıda görüntü var ama içeride bir takım yoktu. Bütün oyuncular pes etmiş gibiydi. Onları ikna ettim, bir kısmını daha fazla mali zarar görmeden gönderdim. Bir yandan da öğrenmeye çalıştım. Aslında benim yaptığım bir kriz yönetimi. Bir yandan krizi yönetmek, bir yandan kulübü yaşatmaya çalışmak, bir yandan yarışmak, ligde tutunmaya çalışmak ve geleceği planlamaya çalışmak. Çok zor günler geçirdik."

Gözbaşı, kulübün 2021-2022 sezonundaki performansını değerlendirerek, "Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Beşiktaş ve şampiyon Trabzonspor'u eleye eleye bugüne geldik. Allah kısmet ederse perşembe günü kupa finalini oynayacağız. Alırız veya alamayız, futbol sahada oynanıyor. O günkü şartlar nasıl olacak bilmiyoruz." dedi.

Bu duruma gelmelerinde teknik ekip ve futbolcuların büyük katkısı olduğunu dile getiren Gözbaşı, "Ortak payda birlik, beraberlik ve aile ruhudur. Birlikte ağlarız, güleriz, kavga etmemiz gerekirse ederiz ama bütünlüğümüzü hiç bozmayız. İnşallah, Allah bize hep birlikte o kupayı kaldırmamızı nasip eder, bu bütünlüğün meyvesini de almış oluruz." ifadelerini kullandı.

İlhan Parlak ve Emre Demir gençlere hitap etti

Oyunculardan İlhan Parlak ve Emre Demir, futbolculuğa uzanan hikayelerini gençlerle paylaştı.

Yahyalı ilçesinde doğan İlhan Parlak, küçüklüğünden bu yana futbolcu olmayı hayal ettiğini, öğretmenlerinin teşvikiyle Kayseri Sami Yangın Anadolu Lisesi'ni kazandığını belirtti.

İki arkadaşının, kendisinin Kayserispor Kulübünde futbol oynayıp oynayamayacağı üzerine iddiaya girdiklerini anlatan İlhan, şöyle devam etti:

"Bir arkadaşım babasını aradı, maça çıktım. Yaşım tutmadığı için Kayseri Erciyesspor'a başladım. Sonra milli takıma seçildim. İlk gittiğim turnuva için krampona ihtiyacım vardı, krampon 300 liraydı. İstanbul'da amcam vardı, bütün ihtiyaçlarımı o karşıladı. Ayağımız belki büyüyebilir diye, ayağım 42 ama 43,5 krampon almıştım. Öyle milli takıma gittim. Gol kralı oldum. Perşembe günü bence hayatımın en önemli maçına çıkıyorum. Çünkü lisede okurken eski sahanın çimlerinde yürür, 'Acaba bir gün o formayı giyip oynayabilir miyim?' diye düşünürdüm. Şimdi hayalini kurduğum takımın formasıyla hayatımın en kritik karşılaşmasına çıkacağım. İnşallah o hayali gerçekleştiririz, kupayı Kayseri'ye getiririz."

Emre Demir ise 6 yaşında futbola başladığını, her zaman hedefi doğrultusunda çalıştığını dile getirerek, "Hedefim her zaman Avrupa'da oynamaktı. Önümüzdeki sezon (Barcelona) gideceğim. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Öte yandan, tanıtım günleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) da alanda yer alan standıyla gençlerle buluştu. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AA standını ziyaret edip, 2021 yıllığını inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kayseri Organize Sanayi Kongre ve Fuar Merkezi'nde dün başlayan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" bugün düzenlenen etkinliklerin ardından sona erdi.