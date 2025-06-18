Kayserispor Yönetimi, Başarıyı Hem Saha Hem Ekonomide Elde Etti

Kayserispor Yönetimi, Başarıyı Hem Saha Hem Ekonomide Elde Etti
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Kayserispor, sezon boyunca istikrarlı bir yönetim anlayışı ile hem sahada hem de ekonomik olarak kazanç sağladı. Hırvat teknik direktör Sergej Jakirovi ile yapılan anlaşma sonrası düşme hattından kurtulan kulüp, transferden de kazanç elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Süper Lig'in mütevazı ancak istikrarlı ekiplerinden Kayserispor ; yalnızca saha içindeki başarısıyla değil, kulübü yöneten isimlerin stratejik hamleleriyle de takdir topluyor. Sezon boyunca birçok kulübün teknik direktör değişikliklerinden zarar ettiği, milyonlarca doların boşa harcandığı dönemde Kayserispor yönetimi, hem doğru teknik direktör tercihi hem de bu tercihten kazanç elde etmesiyle adeta Türkiye'deki futbol kulüplerine ders verdi.

Sezonun kritik bir döneminde takımın başına getirilen Hırvat teknik adam Sergej Jakirovi, düşme hattındaki Kayserispor'un başına büyük beklentilerle geçmişti. Yönetim; Jakirovi ile 1 yıllığına, ekibiyle birlikte 900 bin dolar karşılığında anlaşma sağladı. Sadece teknik direktör tercihiyle değil, bu süreci yönetme biçimiyle de vizyoner bir tutum sergileyen Kayserispor yönetimi, kısa sürede alınan sonuçlarla ne kadar isabetli bir karar verdiklerini gösterdi.

5 ayda kümede kalış, ardından kar

Sadece 5 ay görev yapan Jakirovi; Kayserispor'u düşme hattından alarak ligde tutmayı başardı. Teknik heyetin özverili çalışması ve futbolcuların ortaya koyduğu performans kadar, kulüp yönetiminin sağladığı destek de bu başarıda büyük rol oynadı. Jakirovi'in kısa sürede başka bir kulübe transfer olması, Kayserispor'un sadece sportif olarak değil, ekonomik olarak da kazançlı çıkmasına vesile oldu. Yönetim, bu transferden yaklaşık 600 bin dolar kar elde ederek Türkiye'de teknik direktör transferinden para kazanan tek kulüp oldu. Bu, ülke futbolunda nadir rastlanan bir başarı.

Kayserispor yönetimi sınıfı geçti

Birçok kulüp milyonlarca lira tazminat öderken, Kayserispor yönetimi tam tersine bir model sergiledi. Doğru isimle çalışmak, kısa sürede hedefe ulaşmak ve ardından bu başarıyı gelir kaynağına dönüştürmek, kulüp yönetiminin profesyonelliğini ve sürdürülebilir futbol anlayışını ortaya koydu.

Sadece futbol değil, yönetim de kazandırır

Kayserispor'un bu başarısı bir kez daha gösterdi ki; futbol sadece sahada değil, masa başında da kazanılıyor. Doğru planlama, şeffaf yönetim ve vizyoner kararlarla büyük bütçelere sahip olmadan da başarıya ulaşmak mümkün. Kayserispor yönetimi, bu sezon hem sahada hem de hesap tablolarında kazanan taraf oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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