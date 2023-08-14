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Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi: Futbol sadece parayla değil, yürekle de oynanıyor

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Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Eğin, Galatasaray karşısında sergilenen futbol için 'Futbol sadece parayla değil, yürekle de oynanıyor' dedi. Alınan 1 puanın önemine değinen Eğin, Kayserispor'un transfer yasağının kalkmasıyla güçlendiklerini ve daha iyi bir konuma geleceklerini belirtti.

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Eğin, Galatasaray karşısında sergilenen futbol için "Futbol sadece parayla değil, yürekle de oynanıyor" dedi.

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Eğin, ligin ilk haftasında Galatasaray ile oynanan ve 0-0 biten maç sonrası yaptığı açıklamasında; "Alınan 1 puan son derece önemli. Teknik heyet ve futbolcularımız, Galatasaray karşısında futbolun sadece parayla değil yürekle oynandığını da gösterdi" dedi. Kayserispor'un bu sezon ligde çok iyi bir konuma geleceğine inandığını da söyleyen İsmail Eğin, "Transfer yasağımızın kalkmasından sonra önemli transferler yaparak gücümüze güç katacağız ve ligde daha iyi konuma geleceğiz" yorumu yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Galatasaray Futbol Spor Haberler

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