Kayserispor yöneticisi İsmail Eğin: 'Galatasaray'dan da 3 puan alacağız'
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Kayserispor yöneticisi İsmail Eğin, Galatasaray maçında da aynı tempoyla 3 puan alacaklarını söyledi. Takımın moralinin yüksek olduğunu belirten Eğin, puan cetvelinde ilk 6'yı hak ettiklerini ifade etti.
Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Eğin, "Ümraniye maçının ardından aynı tempoyla Galatasaray karşısında da 3 puan alacağız" dedi.
Süper Lig'de 29'uncu haftasında Galatasaray'a konuk olacak Kayserispor'da yönetim kurulu Üyesi İsmail Eğin, açıklamalarda bulundu. Ümraniyespor karşısında 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını hatırlatan Eğin, "Öncesinde Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Fenerbahçe'ye yenilerek elenmiştik. Bu maç bize moral oldu. Yarınki maçta da aynı tempoyla devam etmek istiyoruz. Galatasaray'dan da 3 puan alacağız diye temenni ediyoruz. Puan cetvelinde ilk 6'yı hak ediyoruz. İnşallah daha da iyi yerlerde olacağız. Her şeyin en iyisi olsun" diye konuştu.