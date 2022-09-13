Kayserispor yerini koruyor Spor Haberleri Süper Lig'in 6. haftasını galibiyetle kapatan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 9. sıradaki yerini korudu. Süper Lig'in 6. haftasını galibiyetle kapatan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 9. sıradaki yerini korudu. Süper Lig'in 6. Haftasında Antalyapor'u 1-0 mağlup ederek kapatan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 9.sırada kaldı. Ligin 6. haftasında evinde Antalyaspor'u 1-0 mağlup olan ve haftayı 3 puanla kapatan sarı kırmızılılar 9. basamaktaki yerini korudu. 14 puanla Konyaspor'un liderlik koltuğunda yer aldığı Süper Lig'de 13 puanla Başakşehir averajla ikinci sırada bulundu. 4 takım 13'err puanla sıralanırken Yukatel Kayserispor 9 puanla 9. sırada yer aldı. Bu hafta sonunda ise Hatayspor ve Ankaragücü 1 puanla son iki sırada yer aldı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Antalyaspor Kayserispor Spor Haberler

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