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Kayserispor, Yeni Teknik Direktorü ile İlk Yenilgisini Aldı

Kayserispor, Yeni Teknik Direktorü ile İlk Yenilgisini Aldı
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Kayserispor, Süper Lig'de 4 maç sonra Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu ve yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile ilk yenilgisini yaşadı.

Kayserispor ; Süper Lig'de 4 maç sonra mağlup oldu. Sarı kırmızılılar, yeni teknik direktörü ile ilk yenilgisini aldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 4 maç sonra yenilgi aldı. Sivasspor maçı sonrasında göreve başlayan Boşnak Teknik Adam Sergej Jakirovic ile yola devam eden sarı kırmızılılar, Trabzonspor ve Eyüpspor ile berabere kalırken Konyaspor ve Göztepe maçlarını da kazanmıştı. Kayserispor, son oynadığı Beşiktaş maçında da yeni teknik adamla ilk yenilgisini aldı. Kayserispor'un oynadığı son 5 maç ve neticeleri şöyle:

Kayserispor-Trabzonspor 0-0

Kayserispor-Konyaspor 3-2

Eyüpspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Göztepe 1-0

Beşiktaş-Kayserispor 2-0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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