Kayserispor, yeni sezonda ilk maçını Galatasaray ile oynayacak

Kayserispor, Süper Lig 2023-2024 futbol sezonunda Galatasaray ile iç sahada oynayacağı maçla sezonu açacak. Son maçını ise Sivasspor deplasmanında oynayacak.

Kayserispor, yeni sezondaki ilk maçını iç sahada Galatasaray ile oynayacak. Sarı kırmızılılar, sezonu Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçta noktalayacak.

Süper Lig 2023-2024 futbol sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. 20 takımın mücadele vereceği ve 38 hafta sürecek yeni sezonda boy gösterecek olan Kayserispor, ilk maçını sahasında son maçını deplasmanda oynayacak.

Son şampiyon Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçla sezonu açacak olan sarı-kırmızılılar, sezonu Sivasspor deplasmanında noktalayacak. Kayserispor, 38 hafta sürecek 2023-2024 sezonunun ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ile sahasında, Beşiktaş ve Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve 18 hafta sürecek Süper Lig 2023-2024 futbol sezonunun ilk yarısında Kayserispor'un oynayacağı maçlar şu şekilde:

1.Hafta: Galatasaray (İ)

2.Hafta: İstanbulspor (D)

3.Hafta: Samsunspor (İ)

4.Hafta: Antalyaspor (D)

5.Hafta: Gaziantep FK (İ)

6.Hafta: Beşiktaş (D)

7.Hafta: Başakşehir (İ)

8.Hafta: Ankaragücü (D)

9.Hafta: Ç.Rizespor (İ)

10.Hafta: Hatayspor (D)

11.Hafta: Alanyaspor (İ)

12.Hafta: Kasımpaşa (D)

13.Hafta: Adana Demirspor (İ)

14.Hafta: Trabzonspor (D)

15.Hafta: Pendikspor (İ)

16.Hafta: Karagümrük (D)

17.Hafta: Fenerbahçe (İ)

18.Hafta: Konyaspor (D) - KAYSERİ