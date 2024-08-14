Kayserispor, yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor

Kayserispor, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçına Cumartesi günü çıkacak. Sarı Kırmızılılar, yeni sezona 3 puanla başlayıp 7. kez ilk maçı kazanan taraf olmak istiyor.

1966 yılından bu yana profesyonel liglerde mücadele veren Kayserispor, geride kalan 58 sezonda ilk maçı 23 kez kazanırken 23 kez de kaybetti ve 12 maçta da berabere kaldı. Süper Lig'de oynadığı 28 sezonda 6 kez kazanıp 14 kez kaybeden Kayserispor, 8 kez de ilk maçından beraberlik ile ayrıldı. Bu sezona ilk haftada BAY olarak giren sarı kırmızılılar, Cumartesi günü oynayacağı ilk maçında Sivasspor'u mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor.

Kayserispor, en iyi başlangıcını 1999-2000 sezonunda 2. ligde Kasımpaşaspor'u 7-2 yenerek elde ederken en kötü başlangıcını ise Süper Ligde; 1992-93 sezonunda Kocaelispor'a 7-2 mağlup olarak yaşadı.

Sarı Kırmızılılar, ilk maçlarda Fenerbahçe ile 1 defa, Beşiktaş ve Galatasaray ile 2 defa, Trabzonspor ve Sivasspor ile 3 defa karşılaştı. Kayserispor, geçen sezonun ilk haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşmış ve golsüz berabere kalmıştı. - KAYSERİ