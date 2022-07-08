Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor
Demirören Haber Ajansı - İlyas Kaplan - Spor
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SÜPER Lig ekibi Yukatel Kayserispor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
SÜPER Lig ekibi Yukatel Kayserispor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
Yeni sezona kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başlayan sarı kırmızlılar, ikinci etap kampı için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gitti. Burada 6 gün kamp yapan Kayserispor, dün kulüp tesislerine döndü. Kayseri ekibi sabah teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde idman gerçekleştirdi. Çalışma sonrası Kayserisporlu futbolculara 3 gün bayram izni verildi. Sarı kırmızılı futbolcular bayramın dördüncü günü antrenmanlarına devam edecek.
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor