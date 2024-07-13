Üye Girişi
Haberler

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını Samsunspor ile oynayacak. Maç Salı günü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde oynanacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, ilk hazırlık maçını Samsunspor ile oynayacak. Maç Salı günü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde oynanacak.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik sorumlu Burak Yılmaz nezaretinde çalışan sarı kırmızılılar, ilk hazırlık maçında Süper Lig takımlarından Samsunspor ile karşılaşacak.

Kayserispor ile Samsunspor arasındaki müsabaka 16 Temmuz Salı günü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde saat 18: 00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Samsunspor Kayseri Erciyes Spor Güncel Haberler

Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi

Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi

 İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal

İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal

 Bülent Ersoy'un garsona 'Çirkinsin' demesi tepki çekti

Bülent Ersoy'un garsona "Çirkinsin" demesi tepki çekti

 Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title