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Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz'da yapacağı ilk antrenman ile start verecek.

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ; 2023-2024 sezonunu 42 puanla 14 .sırada tamamladı. İnişli çıkışlı bir grafik sarı-kırmızılılar yeni sezonda işi daha sıkı tutacak. Geride kalan sezonun ardından tatile çıkan Kayserispor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz Çarşamba günü yapacağı ilk antrenman ile start verecek.

Öte yandan Kayserispor'un kamp programı ilerleyen günlerde netleşecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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