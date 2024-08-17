Kayserispor Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü: Eksik kaldığımız taraf gol kısmıydı

Kayserispor Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, Sivasspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Eksik kaldığımız taraf gol kısmıydı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Kayserispor Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, "Maçı düşündüğümüzde aslında planladığımız her şeyle karşılaştık. Sivasspor'un duran toplardaki atmış olduğu gollere önlemimizi de aldık. Ama beklediğimiz, bildiğimiz yerden gol yemiş olduk. Bekliyorduk Sivasspor'un böyle bir taktikle karşımıza çıkacağını. Buna göre de hazırlıklarımızı yapmıştık. Geçen yıldan bu yana devam eden gollere engel olamadık. Ama mücadele ve oyun açısından üstün olduğumuzu düşünüyoruz. Eksik kaldığımız taraf gol kısmıydı. Onun üzerine de çalışmalarımızı tamamlayıp kazanan bir Kayserispor ile karşınızda olacağız inşallah" diye konuştu. - KAYSERİ