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Kayserispor ve Trabzonspor, Son Maçta Galip Gelemiyor

Kayserispor ve Trabzonspor, Son Maçta Galip Gelemiyor
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Kayserispor, Trabzonspor ile oynanan son 10 maçta galip gelemeyerek 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında oynanan son karşılaşma da 0-0 sona erdi.

Kayserispor ile Trabzonspor arasında Kayseri'de oynanan son 10 maçta sarı kırmızılı ekip hiç kazanamadı. 3 maç berabere biterken 7 maçı da Trabzonspor kazandı.

Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor birbirine üstünlük kurabilmek için karşılaştı. Ancak 90 dakika sonrasında kazanan olmadı. İki ekip, son 10 sezonda 20 kez Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez kazanırken 12 kez de Trabzonspor kazandı. 5 maç da berabere bitti. Kayserispor rakibine 22 gol attı, kalesinde ise 39 gol gördü. Son 10 sezonda Kayseri'de oynanan 10 maçta sarı kırmızılı takımın galibiyeti bulunmuyor. Kayseri'deki 10 maçın 3'ü berabere biterken 7 kez de Trabzonspor kazandı. 16 golün atıldığı Kayseri'deki maçlarda Kayserispor 4 kez, Trabzonspor ise 12 kez gol sevinci yaşadı.

Kayseri'de oynanan ve berabere biten maçların skorların 0-0 olduğu görülüyor. İki takım arasında oynanan 4 maç konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile, 2 maç 1-0'lık sonuç ile, 1 maç da 2-0'lık skor ile bitti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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