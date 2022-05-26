Kayseri'de kupa coşkusu - Haberler

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Kayseri'de kupa coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Ali Göç - Spor
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- Kayseri'de kupa coşkusu Binlerce vatandaş meydanda kurulan ekranda maçı takip ediyor Kayseri'de meydanda toplanan binlerce vatandaş, kurulan dev ekranda maçı takip ediyor.

- Kayseri'de kupa coşkusu

Binlerce vatandaş meydanda kurulan ekranda maçı takip ediyor

KAYSERİ - Kayseri'de meydanda toplanan binlerce vatandaş, kurulan dev ekranda maçı takip ediyor.

Kayserispor ile Sivasspor arasında İstanbul'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçı için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'na vinç üzerinde büyük ekran kurdu. Cumhuriyet Meydanı'na akın eden binlerce Kayserili vatandaş da meydana gelerek maçı takip etti. Renkli görüntülerin oluştuğu meydanda, taraftarlar meşale yakarak takımlarına destek verdi.

Oluşan renkli görüntüler de dron ile havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Spor

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