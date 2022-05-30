Kayserispor ve Sivasspor, PFDK'ya sevk edildi - Haberler

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Kayserispor ve Sivasspor, PFDK'ya sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Spor
Kayserispor ve Sivasspor, PFDK'ya sevk edildi

Yukatel Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Finalindeki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Yukatel Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Finalindeki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 30 Mayıs 2022 tarihli PFDK sevklerini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasındaki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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