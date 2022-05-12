Kayserispor ve Sivasspor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Yukatel Kayserispor'u Trabzonspor maçındaki saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, Sivasspor'u ise Aytemiz Alanyaspor maçındaki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Trabzonspor yardımcı antrenörlerinden Egemen Korkmaz da Kayserispor maçındaki saldırısı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 11.05.2022 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Demirören Haber Ajansı / Spor