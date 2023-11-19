Kayserispor ve Sivasspor Hazırlık Maçı 0-0 Sonuçlandı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Kayserispor ve Sivasspor'un yaptığı hazırlık maçı 0-0 sona erdi. Karşılaşma Kayserispor tesislerinde oynandı.

Kayserispor hazırlık maçında Sivasspor ile golsüz berabere kaldı

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ (DHA)- Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Kayserispor ve Sivasspor'un yaptığı hazırlık maçı 0-0 sona erdi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor, hazırlık maçında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Kayserispor tesislerinde oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takım Onurcan, Uzodimma, Kolovetsios, Arif, Hasan Ali, Ramazan, Mehmet Eray, Ackah, Hayrullah, Talha, Bahoken 11'iyle çıktı. Sivasspor ise müsabakada Erhan, Murat, Poungouras, Camara, Ziya, Keita, Hakan, Abdülkadir, Emre, Eren, Kvet 11'iyle yer aldı. Müsabaka 0-0'lık eşitlikle sona erdi. (DHA)