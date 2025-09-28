Kayserispor ve Gençlerbirliği 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Maçta iki kırmızı kart gösterildi ve son dakika golüyle eşitlik sağlandı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Furkan'ın sol kanattan derinlemesine pasında Opoku, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Erhan'da kaldı.
50. dakikada Koita, Carole ile girdiği mücadele sonrasında hakem Yiğit Arslan tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
67. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırdı. Dönen topu ceza sahası dışında önünde bulan Benes'in sert şutunda kaleci Erhan köşeye giden topu uzaklaştırdı.
70. dakikada Franco, top oyunda değilken Ramazan'a yaptığı hareket sonrası gördüğü kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı.
90+2. dakikada sağ kanattan Opoku'nun ortasında arka direkte Tuci kafayla topu ağlara yolladı. 1-1
Hakemler: Yiğit Arslan, Uğur Sarı, Özcan Sultanoğlu
Kayserisoor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Denswil, Carole, Abdulsamet Burak (Nurettin Korkmaz dk. 60) (Talha Sarıarslan dk. 82), Dorukhan Toköz (Tuci dk. 60), Opoku, Benes, Furkan Soyalp (Mehmet Eray Özbek dk. 90), Cardoso, Onugkha
Yedekler: Onrucan Piri, Deniz Dönmezer, Burak Kapacak, Yiğit Emre Çeltik, Arif Kocaman
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Oğulcan Ülgün (Onyekuru dk. 90), Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Sinan Osmanoğlu dk. 66), Varesanovic (Koita dk. 46), Franco, Niang (Zuzek dk. 83)
Yedekler: Gökhan Akkan, Velho, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Csoboth, Andürrahim Dursun
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Tuci (dk. 90+2) (Kayserispor), Oğulcan Ülgün (dk. 26) (Gençlerbirliği)
Kırmızı kartlar: Koita (dk. 50), Franco (dk. 70) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Abdulsamet Burak, Bilal, Denswil, Carole, Markus Gisdol (Teknik Direktör) (Kayserispor), Thalisson, Goutas, Niang (Gençlerbirliği) - KAYSERİ