Haberler

Kayserispor ve Gençlerbirliği 1-1 Berabere Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Maçta iki kırmızı kart gösterildi ve son dakika golüyle eşitlik sağlandı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Furkan'ın sol kanattan derinlemesine pasında Opoku, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Erhan'da kaldı.

50. dakikada Koita, Carole ile girdiği mücadele sonrasında hakem Yiğit Arslan tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

67. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırdı. Dönen topu ceza sahası dışında önünde bulan Benes'in sert şutunda kaleci Erhan köşeye giden topu uzaklaştırdı.

70. dakikada Franco, top oyunda değilken Ramazan'a yaptığı hareket sonrası gördüğü kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı.

90+2. dakikada sağ kanattan Opoku'nun ortasında arka direkte Tuci kafayla topu ağlara yolladı. 1-1

Hakemler: Yiğit Arslan, Uğur Sarı, Özcan Sultanoğlu

Kayserisoor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Denswil, Carole, Abdulsamet Burak (Nurettin Korkmaz dk. 60) (Talha Sarıarslan dk. 82), Dorukhan Toköz (Tuci dk. 60), Opoku, Benes, Furkan Soyalp (Mehmet Eray Özbek dk. 90), Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onrucan Piri, Deniz Dönmezer, Burak Kapacak, Yiğit Emre Çeltik, Arif Kocaman

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Oğulcan Ülgün (Onyekuru dk. 90), Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Sinan Osmanoğlu dk. 66), Varesanovic (Koita dk. 46), Franco, Niang (Zuzek dk. 83)

Yedekler: Gökhan Akkan, Velho, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Csoboth, Andürrahim Dursun

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Tuci (dk. 90+2) (Kayserispor), Oğulcan Ülgün (dk. 26) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kartlar: Koita (dk. 50), Franco (dk. 70) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Abdulsamet Burak, Bilal, Denswil, Carole, Markus Gisdol (Teknik Direktör) (Kayserispor), Thalisson, Goutas, Niang (Gençlerbirliği) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kilise alev alev yandı: Çok sayıda yaralı var
Asena 8 yıl sonra sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü

Boşanır boşanmaz sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.