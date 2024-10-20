Kayserispor ve Gaziantep Maçında Beraberlik
Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalarak ligdeki 5. beraberliğini elde etti. Sarı kırmızılı ekip, 8 maçta galibiyet yüzü göremedi.
Süper Lig'in 9. hafta maçında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşan Kayserispor, ligdeki 5. beraberliğini elde etti.
Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında sahasında Gaziantep Futbol kulübü ile karşılaşan Kayserispor, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sezon oynadığı 8. maçta da galibiyete erişemeyen sarı kırmızılılar, iki kez yenik duruma düştüğü müsabakadan 1 puanla ayrıldı. Ligdeki 5. beraberliğini elde eden Kayserispor puanını da 5'e yükseltti.
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Kayserispor Gaziantep 3-sayfa kayseri Futbol Spor
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