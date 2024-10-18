Üye Girişi
Haberler

Kayserispor ve Gaziantep FK Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya geliyor

Kayserispor ve Gaziantep FK Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya geliyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Gaziantep FK karşısında sahasında 3 puan peşinde. İki takım arasında oynanan geçmiş maçlarda Kayserispor'un üstünlüğü bulunuyor.

Kayserispor ile Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig tarihinde 11. kez karşılaşacak. Son 3 maçında yenilmeyen Kayserispor, bir kez daha 3 puanın sahibi olmak istiyor.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Bu sezon Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Kayserispor, rakibini yenerek ilk 3 puanını almak istiyor. Gaziantep Futbol Kulübü ile Süper Lig tarihinde 10 kez karşılaşan Kayserispor, 3 galibiyet 5 beraberlik alırken 2 kez de mağlup oldu. Sahasında oynadığı 5 maçta da rakibine yenilmeyen sarı kırmızılılar, bu sezonki maçı da kazanan taraf olmak istiyor. Geçen sezon deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, sahasında ise 2-0 kazanan taraf olmuştu.

Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2019/2020 Gaziantep FK-Kayserispor 3-0

2019/2020 Kayserispor-Gaziantep FK 1-1

2020/2021 Gaziantep FK-Kayserispor 2-1

2020/2021 Kayserispor-Gaziantep FK 0-0

2021/2022 Kayserispor-Gaziantep FK 0-0

2021/2022 Gaziantep FK-Kayserispor 1-1

2022/2023 Gaziantep FK-Kayserispor 1-2

2022/2023 Kayserispor-Gaziantep FK 3-0 (H)

2023/2024 Kayserispor-Gaziantep FK 2-0

2023/2024 Gaziantep FK-Kayserispor 1-1 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziantep FK Kayserispor Gaziantep kayseri Futbol Yaşam Spor

Böyle yüzsüzlük görülmedi! Vicdansız çete üyelerinin ifadeleri pes dedirtti

Vicdansız çete üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı Bakın ne istediler

 Bakan Tunç'tan 'Yenidoğan çetesi' ile ilgili açıklama: 22 kişi tutuklandı

Yenidoğan çetesi soruşturmasında 22 tutuklama

 Yenidoğan çetesinin mağduru anne isyan etti: Haberi görünce aklımı yitirdim

Acılı anne isyan etti: Haberi görünce aklımı yitirdim
Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama

Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel Reyap Hastanesi kapandı mı? Reyap Hastanesi'nde ne oldu? Borussia Dortmund St Pauli maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Borussia Dortmund St Pauli maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yenidoğan çetesi olayı nedir? Silifke Bld. Bursaspor Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Yenidoğan Çetesi işleyiş sistemi ne, nasıl organize oldular? Yenidoğan Çetesi nedir? Fırat Sarı ifadesi ne? Fırat Sarı ne dedi (Yenidoğan Çetesi)? Cuma hangi diziler var? 18 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler Yenidoğan çetesi kaç bebek öldürdü? Çağla Durmuş kim? Hemşire Çağla Durmuş hangi hastanede çalışıyor? Torun Center neden mühürlendi? Torun Center yıkılacak mı, kapatılacak mı? Yenidoğan çetesi bebekleri neden ve nasıl öldürdü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.