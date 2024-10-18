Kayserispor ve Gaziantep FK Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya geliyor
Kayserispor, Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Gaziantep FK karşısında sahasında 3 puan peşinde. İki takım arasında oynanan geçmiş maçlarda Kayserispor'un üstünlüğü bulunuyor.
Kayserispor ile Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig tarihinde 11. kez karşılaşacak. Son 3 maçında yenilmeyen Kayserispor, bir kez daha 3 puanın sahibi olmak istiyor.
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Bu sezon Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Kayserispor, rakibini yenerek ilk 3 puanını almak istiyor. Gaziantep Futbol Kulübü ile Süper Lig tarihinde 10 kez karşılaşan Kayserispor, 3 galibiyet 5 beraberlik alırken 2 kez de mağlup oldu. Sahasında oynadığı 5 maçta da rakibine yenilmeyen sarı kırmızılılar, bu sezonki maçı da kazanan taraf olmak istiyor. Geçen sezon deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, sahasında ise 2-0 kazanan taraf olmuştu.
Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
2019/2020 Gaziantep FK-Kayserispor 3-0
2019/2020 Kayserispor-Gaziantep FK 1-1
2020/2021 Gaziantep FK-Kayserispor 2-1
2020/2021 Kayserispor-Gaziantep FK 0-0
2021/2022 Kayserispor-Gaziantep FK 0-0
2021/2022 Gaziantep FK-Kayserispor 1-1
2022/2023 Gaziantep FK-Kayserispor 1-2
2022/2023 Kayserispor-Gaziantep FK 3-0 (H)
2023/2024 Kayserispor-Gaziantep FK 2-0
2023/2024 Gaziantep FK-Kayserispor 1-1 - KAYSERİ