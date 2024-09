Kayserispor ve Eyüpspor Berabere Kaldı: Maç Sonrası Değerlendirmeler

Kayserispor, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü ile Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Kerem Yavaş açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, "Güzel keyifli, bol haber içeriği olan bir maç seyrettik. Bizim için ilk yarısı ve ikinci yarısı gece ve gündüz olan bir maç oldu. Biz mevcut kadromuzla en iyiyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunun için de bütün hazırlıklarımızı yapmıştık. İlk yarı istediğimiz gibi olmasa da ikinci yarı dizilişimizi ve stratejimizi değiştirerek oyuna ortak olduk. Herkesin de takdir edeceği gibi en son galibiyeti kaçıran taraf olduk. Bizim için farklı duyguların bir arada yaşandığı bir maç oldu açıkçası ama oyuncularımızın hepsine çok teşekkür ederiz. Burak hocam özellikle vurgulamamı istedi. Her oyuncumuza oynayan oynamayan giren çıkan her oyuncumuza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, verdikleri reaksiyon için. Kayserispor bulunduğu mevcut şartlar içerisinde bu ligde oyunuyla, sonuca etkisiyle her zaman konuşulacak bir takım olacaktır" dedi.

KEREM YAVAŞ: İLK YARIYI DOMİNE ETTİK

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Kerem Yavaş, Kayseri'de çok güzel ağırlandıklarını belirterek, "Çok güzel bir zeminde futbol oynadık. Güzel bir maç oldu. Süper Lig'e çıktığımız ilk senemizde, gerçekçi bir hedef; ligde kalmak. Ligde kalıcı olabilmek. Bir diğer hedefimiz de oynadığımız müsabakalarda Süper Lig'e değer katıp, izleyenlere bir keyif zevki verebilmek. Bugün de bu doğrultuda bir maç olduğunu düşünüyorum. Maçın ilk devresi başından sonuna tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Oyunu domine ettik. Oyuncularımız ne istediysek sahaya 45 dakika boyunca uyguladılar. Skor üstünlüğünü de yakaladık. Hatta farkı da artırabilirdik. İkinci devre skoru korumak değil ama belki skorun verdiği fazla özgüven ile skoru koruyamadık. İbre Kayserispor tarafına döndü. Konsantrasyon eksikliği ile duran top sonrası yediğimiz gol ile oyunun ivmesi tamamen Kayserispor'a geçti ve beraberliği yakaladı. Sonra mantalite değişikliği ile tekrar oyunu elimize aldık. Pozisyonlar bulduk ama olmadı. Bu deplasmandan alınan puan değerli ama böyle berabere kaldığımız için üzgünüz. Namağlup devam ediyoruz. 5 maç için de zorlu deplasmanlar oynadık. İyi bir sınav verdiğimizi düşünüyoruz. Oynadığımız oyun zor bir oyun birliktelik ve tekrar isteyen bir oyun. İnşallah tempoyu artırıp devam etmek istiyoruz" diye konuştu.