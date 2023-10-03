Kayserispor ve Başakşehir FK Berabere Kaldı

Kayserispor, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

RECEP UÇAR: BİR TÜRLÜ FİNALİ YAPAMADIK

Mücadelenin bazı bölümlerinden memnun olduğunu belirten Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Maça coşkulu ve arzulu başladık. Rakip cezasında daha çok pozisyon arayan taraftık. Oyunda bazı taktiksel dokunuşlar yaparak önde oynamayı istedik. Thiam'ın pozisyonu gol olsaydı oyun çok farklı yerlere gidebilirdi. 10 korner atıp, 25 kere ceza sahasına girdiğimiz ama bir türlü finali yapamadığımız bir maç. Başakşehir iyi bir takım. Oyun gücü iyi olan bir yapıdalar. Oyuncularımı ortaya koydukları kazanma arzusu ve taktiksel disiplinden dolayı tebrik ediyorum. Takımın omurgasında ciddi katkı sağlayan oyuncularımız sakatlandı. Onların olmaması bizim belli bölümlerde onlara olan ihtiyacımızı ortaya koydu. Yeni oyuncularımız ve sakat olan oyuncularımız döndüğünde Kayseri taraftarına daha kaliteli bir takım izlettirebileceğimizi düşünüyorum. Finalleri yapamıyoruz. Zaman zaman kalite diyebilirsiniz. Daha çok çalışacağız. Daha kaliteli hücum eden bir Kayserispor izlettireceğiz" diye konuştu.

ÇAĞDAŞ ATAN: MİLLİ ARA BİZE İYİ GELECEK

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise "Çok basit hatalar yaptık. İkinci yarısı saha zeminine göre çok yoğun bir tempoda geçti. Zemin zor ve bozuktu. Kayan zemindi. Değişmesi gereken bir yapısı var. Yoğun bir mücadele oldu. Oyuncularım özellikle ikinci yarıda çok iyi mücadele gösterdiler. Bu mücadeleyi kalite ile birleştirmemiz gerekiyor. Bizim maç oynamadan beraber çalışmaya da ihtiyacımız var. Bence milli ara bize çok iyi gelecek" şeklinde konuştu.

"BİR HAİN YARATILMASI GEREKİYORDU, BENİ SEÇTİLER"

Kayserispor'dan ayrılış süreci hakkında konuşan Atan, şu ifadeleri kullandı: "Anlatılan, iftiraya varan çok şey var. Ama biz pozisyonumuz gereği susmak durumundayız. Eğer ben görevi bırakıp bana verilen sözler tutulmadığında ayrılsaydım, kahraman olarak ölecektim. Kalıp oyuncularımla bir şeyler yapabileceğimizi gösterip öyle ayrılmak istedim. 4 hafta namağlup çok iyi bir takım izlettirdik. Biz maalesef burada bir hain gibi gösteriliyoruz. Bu da en kolayı. Bizi acıtan şeyler var. İçinizde olan taraftar gruplarının bazı şeylere göz göre inandırılması. Kayserispor taraftarına benim hakkım helaldir. Onlara kötü söz söylemem mümkün değil. Anlatılan hikayelere kimse inanmasın. Ben her adımımı raporlayarak bu kulüpte ilerledim. Sportif direktör çok iyi bilir. İlk gün ona söyledim. Daha önce bana milli takım yardımcı antrenör teklifi ve büyük bir takımdan antrenörlük teklifi gelmişti. Sevilen bir hocayı kaybettiler. Başarısız gözükmemek için bir hain yaratmaları gerekiyordu. Onda da beni seçtiler. Bazılarının gerçekleri bildiği halde inanmaları beni en çok üzen olay. Kayseri'yi çok seviyorum. Vicdanı olan, bizim neler yapmak istediğimizi nasıl sonuçlanabileceğini biliyordu. Ne kadar güçlü bir miras bıraktığımızı da herkes bugün gördü. Benim herkese hakkım helaldir."