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Kayserispor ve Alanyaspor Süper Lig'de 17. Kez Karşılaşacak

Kayserispor ve Alanyaspor Süper Lig'de 17. Kez Karşılaşacak
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Kayserispor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. İki ekip bugüne kadar 16 kez oynadı ve bu maçlarda Alanyaspor 11, Kayserispor ise 3 galibiyet elde etti. Kayseri'deki maçlarda ise durum daha dengeli: 2'şer galibiyet ve 2 beraberlik.

Kayserispor ile Alanyaspor, Süper Lig tarihinde 17. kez karşılaşacak. İki ekip, Kayseri'de 8 kez 3 puan mücadelesi verdi.

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor ile karşılaşacak. Kümede kalma mücadelesi içerisinde olan iki ekip, bugüne kadar 16 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez kazanırken, Alanyaspor ise 11 kez kazandı. 2 müsabaka da berabere bitti. Kayseri'de oynanan 8 maçta 2 kez Kayserispor, 4 kez de Alanyaspor kazanırken 2 maçta da eşitlik bozulmadı. İki takım arasında oynanan maçlar ve neticeleri ise şöyle;

2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0

2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0

2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2

2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0

2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2019/2020 Alanyaspor-Kayserispor 5-1

2020/2021 Alanyaspor-Kayserispor 2-0

2020/2021 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2021/2022 Alanyaspor-Kayserispor 6-3

2021/2022 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2022/2023 Alanyaspor-Kayserispor 3-1

2022/2023 Kayserispor-Alanyaspor 0-4

2023/2024 Kayserispor-Alanyaspor 1-0

2023/2024 Alanyaspor-Kayserispor 1-0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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