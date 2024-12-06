Kayserispor ve Alanyaspor Süper Lig'de 17. Kez Karşılaşacak
Kayserispor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. İki ekip bugüne kadar 16 kez oynadı ve bu maçlarda Alanyaspor 11, Kayserispor ise 3 galibiyet elde etti. Kayseri'deki maçlarda ise durum daha dengeli: 2'şer galibiyet ve 2 beraberlik.
Kayserispor ile Alanyaspor, Süper Lig tarihinde 17. kez karşılaşacak. İki ekip, Kayseri'de 8 kez 3 puan mücadelesi verdi.
Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor ile karşılaşacak. Kümede kalma mücadelesi içerisinde olan iki ekip, bugüne kadar 16 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez kazanırken, Alanyaspor ise 11 kez kazandı. 2 müsabaka da berabere bitti. Kayseri'de oynanan 8 maçta 2 kez Kayserispor, 4 kez de Alanyaspor kazanırken 2 maçta da eşitlik bozulmadı. İki takım arasında oynanan maçlar ve neticeleri ise şöyle;
2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0
2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0
2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2
2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2
2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0
2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1
2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1
2019/2020 Alanyaspor-Kayserispor 5-1
2020/2021 Alanyaspor-Kayserispor 2-0
2020/2021 Kayserispor-Alanyaspor 1-1
2021/2022 Alanyaspor-Kayserispor 6-3
2021/2022 Kayserispor-Alanyaspor 1-2
2022/2023 Alanyaspor-Kayserispor 3-1
2022/2023 Kayserispor-Alanyaspor 0-4
2023/2024 Kayserispor-Alanyaspor 1-0
2023/2024 Alanyaspor-Kayserispor 1-0 - KAYSERİ