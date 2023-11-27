Kayserispor ve Adana Demirspor Maçı Berabere Bitti

Adana Demirspor maçının ardından

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ,(DHA) - Kayserispor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, taraftar desteğinin artarak devam etmesini arzuladıklarını belirterek, 'Adana Demirspor, baktığımızda ligin en iyi takımlarından biri. Bütçe olarak, oyuncu kalitesi olarak ligin en değerli kadrolarından birisi. Sadece Türk Milli Takımı'na 3 tane oyuncu göndermeleri, kadro kalitelerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Alınan 1 puandan dolayı samimi konuşmak gerekirse çok mutlu değilim. Ama 1 puanı da değerli buluyorum. Çünkü, iyi bir takıma karşı aldığımız 1 puan. 5 maçtır kaybetmemek Kayserispor olarak bizim için değerli. Çok kazanmak istiyorduk. Seyircimiz de çok kazanmak istiyordu. Bizler de oyuncularımız da ama olmadı. Ben bu puanı gene de kıymetli buluyorum' ifadelerini kullandı.

'LİGİN EN İYİ GEÇİŞ YAPAN TAKIMINA KARŞI OYNADIK'

Adana Demirspor'un iyi bir takım olduğuna da vurgu yapan Uçar, 'Maçı kısaca özetlersem aslında tamamen sizlerin de gördüğü gibi kazanma arzusuyla başlayan bir Kayserispor vardı. İlk 30 dakika Cardoso, Kemen ve Thiam'ın karşı karşıya girdiği pozisyonları yakaladık. Bunlardan 1-2 tanesini gol yapabilsek, oyun farklı yere gidecekti. Oyun coşkumuz çok yüksekti. Tabi bunları kaçırdığınız sürece ister istemez her ne kadar geçiş vermemek adına önlemler alsak da ligin en iyi geçiş yapan takımlarından birisine karşı oynuyoruz. Nitekim ilk geçişlerini, belki tehlikeli geçişleri 33'üncü dakikada yaptılar. Kalemize Bilal'e gelen ilk şut 33'üncü dakikada geldi. Bu bizim adımıza değerli bir istatistik' dedi.

'1 PUAN İÇİN ÜZGÜNÜZ'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ise, '1 puan aldığımız için üzgünüz. 3 puan istiyorduk. İlk 15 dakika Kayserispor'un bizden daha üstün oynadığını söyleyebiliriz. Ama, daha sonrasında maça geri geldik. Eksiklerden dolayı farklı bir kadro ile çıktık. Onların da ne kadar iyi olduklarını da biliyoruz. Farklı bir şekilde oynamaya çalıştık. Maçın geneline baktığınız zaman da 1 puan aldığımız için üzgünüz. İyi oynadığımız bir maçtı. İlk yarıyı önde kapatmamıza rağmen sonrasında çok iyi pozisyonlar yakalasak ve baskı yapsak da rakibin taraftar desteğini alıp sonuna kadar mücadele etmesi 1-1'i getirdi ve maalesef 1 puan ile ayrılmak zorunda kaldık' diye konuştu. (DHA)