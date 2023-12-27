Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Maçı Günü ve Saati Belli Oldu

Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda oynayacağı maçın günü ve saati belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabakaların oynanacağı tarihleri belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Gençlerbirliği ile Kayseri'de karşı karşıya gelecek.

18 Ocak 2024 Perşembe günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak olan Kayserispor ile Gençlerbirliği maçı saat 15.00'de başlayacak. - KAYSERİ