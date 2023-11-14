Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Maçı Günü ve Saati Belli Oldu

Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynayacağı maçın günü ve saati belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabakaların oynanacağı tarihleri belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor FK ile Kayseri'de karşı karşıya gelecek.

06 Aralık 2022 Çarşamba günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak olan Kayserispor ile Vanspor FK maçı saat 19.00'da başlayacak. - KAYSERİ