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Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Jakirovic'in Yardımcıları Belli Oldu

Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Jakirovic'in Yardımcıları Belli Oldu
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da göreve başlayan Teknik Direktör Sergej Jakirovic, 6 yardımcı antrenör ile çalışma yapacak. Takımın yardımcı antrenörleri ve teknik kadrosu hakkında detaylar açıklandı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da göreve başlayan Teknik Direktör Sergej Jakirovic, 6 yardımcı antrenör ile çalışacak.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Boşnak teknik direktöre kimlerin yardımcılık yapacağı belli oldu. Sergej Jakirovic'in teknik direktör olarak görev yapacağı sarı kırmızılı takımda Marko Salatovic birinci yardımcı, Fevzi Layiç ikinci yardımcı antrenör oldu. Angelo Roguljic'in Maç ve Performans Analiz Antrenörü, Bora Sevim'in Kaleci Antrenörü olarak görev üstlendiği Kayserispor'da Marin Ivancic ile Mustafa Cebel Tosun ise Atletik Performans Antrenörü olarak işbaşı yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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