Bahçeli: Milletimizin başına musallat olan kanlı musibetin sonu göründü

Bahçeli: Milletimize musallat olan kanlı musibetin sonu göründü
Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir

Bahçeli'den sürpriz çıkış! Öcalan'ın çağrısına itirazı var
Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ece Gürel'in yeni görüntüsü! Otobüs şoförüne bakın ne söylemiş
Öcalan, İmralı görüşmeleri devam ederken ameliyat masasına yatmış

Öcalan görüşmeler sürerken sessiz sedasız ameliyat olmuş

Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Jakirovic ile Başarı Dönemi

Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Jakirovic ile Başarı Dönemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile çıktığı 6 maçta 11 puan topladı. Takım, Jakirovic döneminde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile dikkat çekti.

Kayserispor ; yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile çıktığı 6 maçta hanesine 11 puan yazdırdı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, son 6 maçtan 11 puan topladı. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan ve bu müsabakayı 5-2 kaybeden Kayserispor, sonrasında çıktığı 6 maçta 1 kez yenildi. Sivasspor yenilgisi sonrasında teknik direktör değişikliğine giden ve Boşnak Teknik Adam Sergej Jakirovic ile yola devam eden Kayserispor, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi elde etti. Hanesine 11 puan yazdıran Kayserispor, sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Kayserispor'un yeni teknik direktörü Jakirovic ile çıktığı maçlar ve neticeleri şöyle;

Kayserispor-Trabzonspor: 0-0

Kayserispor-Konyaspor: 3-2

Eyüpspor-Kayserispor: 1-1

Kayserispor-Göztepe: 1-0

Beşiktaş-Kayserispor: 2-0

Kayserispor-Başakşehir: 3-1 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

ABD'den seyahat yasağı hamlesi! Trump listeye 2 ülke daha ekledi
img

Ancelotti'nin sildiği Arda için sürpriz karar
img

Bahçeli'den sürpriz çıkış! Öcalan'ın çağrısına itirazı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yetim maaşı alabilmek için sahte boşanma yapanlar tespit edildi

Devleti dolandırmak için evliliği kullanmışlar
Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı

Camide kaydedilen görüntü kaymakamlığı harekete geçirdi
Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk 'IBAN cezası' yolda

Bunu yapan yandı! Kiracı ve ev sahiplerine milyonluk ceza yolda
ABD'de 5 dolara satılan oyuncak, Türkiye'de 1300 liraya satılıyor

ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
Fransız basını Türk savunma sanayisinin göz kamaştıran yükselişte olduğunu yazdı

Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi
Göstericiler Tesla'yı bastı, New York'ta silah sesleri peş peşe duyuldu

Tesla'yı bastılar, peş peşe silah sesleri duyuldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.