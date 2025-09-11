Haberler

Kayserispor'un Yeni Golcüsü German Onugkha Kayseri'ye Geldi

Kayserispor'un Yeni Golcüsü German Onugkha Kayseri'ye Geldi
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Rus santrfor German Onugkha ile prensip anlaşmasına vardı ve oyuncuyu Kayseri'ye getirdi. Onugkha, sağlık kontrolünden geçecek ve takımla sözleşme imzalayacak.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor yeni golcüsüne kavuştu. Sarı-kırmızılılar prensip anlaşmasına vardığı Rus santrfor German Onugkha'yı Kayseri'ye getirdi. Erkilet Havaalanında taraftarlar tarafından meşalelerle karşılaşan Onugkha yarın sağlık kontrolünden geçecek. 29 yaşındaki forvet sarı-kırmızılı takımla yarın sözleşme imzalayacak ve ardından takımla ilk antrenmanına çıkacak. - KAYSERİ

