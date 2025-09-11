Kayserispor'un Yeni Golcüsü German Onugkha Kayseri'ye Geldi
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor yeni golcüsüne kavuştu. Sarı-kırmızılılar prensip anlaşmasına vardığı Rus santrfor German Onugkha'yı Kayseri'ye getirdi. Erkilet Havaalanında taraftarlar tarafından meşalelerle karşılaşan Onugkha yarın sağlık kontrolünden geçecek. 29 yaşındaki forvet sarı-kırmızılı takımla yarın sözleşme imzalayacak ve ardından takımla ilk antrenmanına çıkacak. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor