Kayserispor'un Transfer Tahtası Açıldı

KAYSERİSPOR Başkanı Nurettin Açıkalın, kulübün transfer tahtasının açıldığını duyurdu.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Kayserispor taraftarı, beklenen an geldi.

Transfer tahtamızı bugün itibariyle resmen açtık. Şehrimize ve takımımıza hayırlı olsun. Bu zorlu yolda yanımızda olan herkese teşekkür ediyor, Kayserispor'a desteğinizi sürdürmenizi diliyoruz" dedi.