Kayserispor'un stoperi Majid Hosseini, Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un stoper oyuncusu Majid Hosseini, ligin ilk haftasında Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor, hazırlıklarını sürdürürken Majid Hosseini'den kötü haber geldi. Sivasspor ile geçen hafta oynanan hazırlık maçında sol ayak serçe parmağına darbe alan ve sonrasında yapılan tetkikler neticesinde kırık tespit edilen Majid Hosseini, ilk maçta forma giyemeyecek.

Edinilen bilgilere göre; Majid Hosseini, Galatasaray maçı kadrosuna alınmayacak ancak önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak İstanbulspor'a karşılaşmasında takımındaki yerini alabilecek. - KAYSERİ