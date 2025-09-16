Haberler

Kayserispor'un Sportif Direktörü Muhammed Türkmen 4. Kırmızı Kartını Gördü
Kayserispor'un sportif direktörü Muhammed Türkmen, takımında 4. kez kırmızı kart görerek dikkatleri üzerime topladı. Türkmen, görevde olduğu süre içinde birçok maçta bu ceza ile karşılaştı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Sportif Direktörü Muhammed Türkmen, sarı-kırmızılı takımda 4. kez kırmızı kart gördü.

Kayserispor sportif direktörü Muhammed Türkmen, sarı-kırmızılı takımda görev aldığı günden bu yana 4 kez kırmızı kart ile cezalandırıldı. 1 Şubat 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor maçında ilk kırmızı kartını gören Muhammed Türkmen, 8 Mart 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Başakşehir FK maçında ikinci kez aynı hatayı yaptı. 1 Haziran 2025 tarihinde oynanan Samsunspor maçında da kırmızı kart ile cezalandırılan Muhammed Türkmen, son olarak da Göztepe ile oynanan Süper Lig maçında Atilla Karaoğlan tarafından çift sarı kart neticesinde kırmızı kart ile oyun dışına gönderildi. - KAYSERİ

