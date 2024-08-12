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Kayserispor'un Sivasspor maçında Nazon eksik

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Kayserispor, Süper Lig'deki ilk maçında Sivasspor ile karşılaşacak ancak kırmızı kart cezalısı Nazon forma giyemeyecek.

Süper Lig'deki ilk maçında 17 Ağustos Cumartesi günü sahasında Sivasspor ile karşılaşacak Kayserispor, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezalısı Nazon, oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasını BAY geçen Kayserispor, ligdeki ilk maçında 17 Ağustos Cumartesi günü sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın hazırlıklarını Teknik Sorumlu Burak Yılmaz nezaretinde sürdürüyor. Cumartesi günü oynanacak müsabakada sahaya çıkacak 11'i belirlemeye çalışan Burak Yılmaz, ilk maçta Nazon'dan faydalanamayacak.

Geride kalan sezonun 37. haftasında Kayseri'de oynanan Konyaspor maçının 17. dakikasında kırmızı kart gören ve PFDK'dan 2 maç ceza alan Duckens Nazon, Sivasspor maçında kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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