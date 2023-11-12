Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam gol rekoru kırıyor

Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, ligdeki 9. golünü kaydetti. Thiam, takımının deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ettiği maçta gol atmaya devam etti.

Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam gollerine devam ediyor. Mame Thiam, ligdeki 9. golünü kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederken, Mame Baba Thiam da ağları sarsmayı başardı. Ligde geride kalan 12 maç sonunda 22 puana ulaşan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu. Mame Baba Thiam bu sezon forma giydiği 12 maçta 9 gol attı. Kasımpaşa maçında sahaya kaptan olarak çıkan ve 90 dakika sahada kalan Mame Thiam karşılaşmanın 47. dakikasında Gökhan Sazdağı'nın asistinde topu ağlara göndererek takımının dördüncü golünü kaydetti.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Mame Baba Thiam, İstanbulspor, Samsunspor, Antalyaspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşadı. - KAYSERİ