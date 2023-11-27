Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Aylton Boa Morte gollerine devam ediyor. Boa Morte, ligdeki 3. golünü kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor evinde Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı Ligde geride kalan 13 maç sonunda 23 puana ulaşan sarı kırmızılı takımda Boa Morte gollerine devam ediyor. Dün oynanan Adana Demirspor maçında sahaya 11'de çıkan ve 90 dakika sahada kalan Aylton Boa Morte karşılaşmanın 73. dakikasında attığı golle takımına beraberliği getiren isim oldu. Her geçen hafta üzerine koyan Aylton Boa Morte son 2 maçta 2 gol kaydetti.

Ligde Hatayspor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarında gol sevinci yaşayan Aylton Boa Morte Kayserispor forması ile toplam 5 gole ulaştı. - KAYSERİ