Kayserispor'un Özbek futbolcusu Shukurov, özel eşyalarını toplayarak Kayseri'den ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçı kadrosuna dahil edilmeyen 28 yaşındaki Özbek futbolcu Shukurov, Özbekistan Milli Takım kampına katılmak için Kayseri'den ayrıldı. Shukurov'un Kayseri'den ayrılırken özel eşyalarını da topladığı ve başka kulüple anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Shukurov, 2023-2024 sezonunda 12 lig maçına çıkarken 495 dakika oyunda kaldı. - KAYSERİ