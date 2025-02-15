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Kayserispor'un Olağanüstü Genel Kurulu Ertelendi

Kayserispor'un Olağanüstü Genel Kurulu Ertelendi
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Kayserispor'un Kadir Has Kongre Merkezi'nde bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurulu toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Toplantının yeni tarihi 22 Şubat Cumartesi olarak belirlendi.

Kayserispor'un bugün düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulu toplantısı ertelendi.

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un bugün Kadir Has Kongre Merkezi'nde saat 11.00'de yapılması planlanan olağanüstü genel kurulu toplantısı çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelendi.

Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, çoğunluğun sağlanması halinde 22 Şubat Cumartesi günü saat 11.00'de Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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