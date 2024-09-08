Kayserispor'un Olağanüstü Genel Kurulu Ertelendi
Kayserispor'un bugün yapılması beklenen olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelendi. Seçimli olağanüstü genel kurul 15 Eylül Pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.
Kayserispor tarafından 8 Eylül'de yapılacağı açıklanan seçimli olağanüstü genel kurula katılım olmadı. Çoğunluk sağlanamaması nedeniyle genel kurul ertelendi. Seçimli olağanüstü genel kurul 15 Eylül Pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.