Kayserispor'un olağan genel kurulu ertelendi
Kayserispor'un bugün yapılması beklenen olağan genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelendi. Olağan genel kurul 9 Haziran Pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.
Kayserispor'un bugün yapılması beklenen olağan genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelendi.
Kayserispor tarafından 2 Haziran'da yapılacağı açıklanan olağan genel kurula katılım olmadı. Çoğunluk sağlanamaması nedeniyle genel kurul ertelendi. Olağan genel kurul 9 Haziran Pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.