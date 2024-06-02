Kayserispor'un Olağan Genel Kurulu ertelendi

Kayserispor'un Olağan Genel Kurulu çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelendi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un bugün yapılması beklenen Olağan Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelendi. Kayserispor tarafından 2 Haziran'da yapılacağı açıklanan seçimli Olağan Genel Kurula katılım olmadı. Çoğunluk sağlanamaması nedeniyle genel kurul ertelendi.

Olağan Genel Kurul 9 Haziran 2024 Pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek. - KAYSERİ